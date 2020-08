Serie A – Milan-Cagliari 3-0: numeri e statistiche del match di ‘San Siro’

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – (fonte: acmilan.com) – Si chiude con un successo la Serie A 2019-2020 dei rossoneri.

Milan-Cagliari 3-0, grazie all’autogol di Ragnar Klavan e ai gol di Zlatan Ibrahimović e Samuel Castillejo – permette così ai rossoneri di chiudere a quota 66 punti in classifica.

Un risultato comunque importante, soprattutto alla luce del percorso post-lockdown della squadra di Stefano Pioli. Ma torniamo alla sfida di ‘San Siro‘ contro i sardi, analizzata attraverso queste 7 statistiche.

1 – Zlatan Ibrahimović è il giocatore più anziano (38 anni e 302 giorni) nella storia della Serie A a girone unico ad aver raggiunto la doppia cifra di gol in una singola stagione;

2 – Il Milan è rimasto imbattuto per tutte le ultime 12 gare di Serie A in un singolo campionato per la prima volta dalla stagione 1991/92;

3 – I rossoneri sono la squadra che ha segnato più reti (35) nei top-5 campionati europei dopo la sosta forzata;

4 – Solo il Real Madrid (31) ha conquistato più punti del Milan (30) nei top-5 campionati europei dopo il lockdown;

5 – Il Milan ha trovato il gol per almeno 20 partite consecutive in un singolo campionato per la prima volta dalla stagione 2008/09 (22 in quel caso);

6 – Questa è solamente la quinta stagione nella storia del Milan in Serie A in cui i rossoneri hanno trovato il gol per almeno 20 gare di fila (dopo il 1948/49, 1991/92, 2003/04 e 2008/09);

7 – Il Milan ha stabilito il suo record di successi interni consecutivi contro un singolo avversario in Serie A: 15 contro il Cagliari.

LEGGI QUI LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI AL TERMINE DI MILAN-CAGLIARI >>>

LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI STEFANO PIOLI IN CONFERENZA STAMPA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓