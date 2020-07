Serie A – Lazio-Milan 0-2 al 45′: reti di Calhanoglu ed Ibrahimovic

MILAN NEWS – È terminato, da pochi minuti, il primo tempo della sfida Lazio-Milan allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma. I primi 45′ hanno visto il Milan di Stefano Pioli dominare nella Capitale ed andare avanti 0-2.

Gol di Hakan Çalhanoglu, al 23′, con un gran destro da fuori area deviato da Patric e Marco Parolo alle spalle di Thomas Strakosha. Dopo un gol annullato a Zlatan Ibrahimović per fuorigioco, lo svedese è poi andato a segno dagli undici metri al 34′.

Il rigore è stato concesso dall’arbitro Giampaolo Calvarese di Teramo per un fallo di mani in area di Stefan Radu su cross di Alexis Saelemaekers. Uscito al 38′ per infortunio Çalhanoglu, sostituito dal brasiliano Lucas Paquetá.

