Serie A – Il piano B per finire il campionato sono i playoff a 12 squadre

ULTIME NOTIZIE – Nei giorni scorsi il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, era intervenuto nella trasmissione televisiva ‘L’aria che tira’ in onda su LA7, per parlare della materia a lui affidatagli, cioè quella sportiva.

Ed ecco che Spadafora, sulla Serie A, si era pronunciato così: “Il campionato ce la può fare, ma se si arrivi o meno fino in fondo non lo so. È una situazione particolare, di questo deve essere consapevole la Lega di A. Devono pensare a un piano B e a un piano C”.

Dagli uffici di via Rosellini a Milano filtra che il piano B sarebbe già pronto: playoff a 12 squadre per assegnare il titolo e i posti nelle coppe europee. Le ultime 8 invece si affronteranno ulteriormente per non retrocedere. Questa ipotesi sta prendendo sempre più piede fra i club della massima serie, ma come spiega il Corriere dello Sport, bisognerebbe arrivare almeno alla fine del girone d’andata per stilare una classifica veritiera con tutte le squadre che si saranno affrontate almeno una volta. In questo modo, Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, sono convinti di non falsare più tanto la stagione calcistica e di poterla concludere in maniera piuttosto agevole. Qualora questa soluzione non andasse bene, la Serie A dovrà pensare anche ad un piano C. Per ora il calcio, a fatica, va avanti. Nelle prossime settimane, in base all’andamento della pandemia Covid, ne sapremo di più al riguardo.

