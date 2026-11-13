Prosegue la seconda sosta per le Nazionali, con diversi giocatori del Milan impegnati tra Nations League e amichevoli, anche oltreoceano. Una volta terminati i rispettivi impegni con le selezioni, per la squadra di Amorim sarà tempo di ritornare a Milanello e preparare quello che sarà il ritorno in campo.

Milan, ecco il calendario

Il prossimo appuntamento è fissato proprio per domenica 22 novembre, quando i rossoneri ospiteranno iltra le mura diNel frattempo però, laha ufficializzato date, orari e programmazione televisiva delle partite a partire dalla

Un calendario particolarmente intenso per il Milan, che è chiamato a gestire anche gli impegni dell'Europa League. Dopo la sfida contro il Frosinone, infatti, il Milan volerà in Grecia per affrontare l'Olympiakos nella quinta giornata europea, prima di tornare a concentrarsi sul cammino in Serie A con la trasferta di Cagliari.

A dicembre, invece, sono in programma gli appuntamenti contro Parma, Napoli e Como, intervallati anche dalla gara contro il Sunderland. Il nuovo anno si aprirà invece con un doppio impegno: il 2 i rossoneri faranno visita al Monza, mentre il 5 aspetteranno la Fiorentina in casa. A chiudere questa serie di partite ci penserà la trasferta contro la Roma, in programma il 9 gennaio. Ecco di seguito l'elenco completo:

Il calendario completo dalla 12^ alla 19^ giornata

, Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 18.00 (DAZN, Sky)(giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-MilanCagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45 (DAZN)Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)(giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 (DAZN), Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00 (DAZN), Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00 (DAZN