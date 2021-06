Serie A e campionati internazionali: il nuovo prezzo del Calcio su Sky

Dopo aver perso tutta la Serie A, ovviamente Sky ha dovuto modificare il prezzo del proprio pacchetto Calcio. Ecco il nuovo.

Dopo anni di dominio sulla Serie A, dalla prossima stagione Sky dovrà cedere la precedenza a DAZN, che si è aggiudicato tutto il campionato in esclusiva. Per la piattaforma principalmente satellitare restano 3 partite del campionato in co-esclusiva. Più altri campionati internazionali. E la Champions League (tutta con Mediaset, tranne una partita a settimana, in esclusiva Amazon). Nel frattempo, però, Sky sta trasmettendo tutto l'Europeo in esclusiva. È il momento di pensare già alla prossima stagione. Bisogna adeguare i prezzi ed ecco dunque delle importanti novità per quanto riguarda il prezzo del pacchetto Calcio.