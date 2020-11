Serie A – Dalla Spagna: “Il momento difficile di Castillejo” | Milan News

Milan, in Spagna si parla del momento di Castillejo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione online di ‘AS‘, in Spagna, ha dedicato un approfondimento a Samuel ‘Samu’ Castillejo, classe 1995, esterno offensivo del Milan di Stefano Pioli. Questo perché, attualmente, l’ex giocatore di Málaga e Villarreal non sta vivendo un grandissimo momento in rossonero.

Castillejo, ha ricordato ‘AS‘, nella scorsa stagione, quando il Milan cedette Jesús Suso al Siviglia, si era imposto come un elemento importante nel 4-2-3-1 di Pioli. Da gennaio a marzo del 2020, tra l’altro, Castillejo era, in Europa, il giocatore con più passaggi chiave andati a segno (31).

Quindi, il calciatore si è procurato una lesione al bicipite femorale che lo ha lasciato fuori per sei giornate. È rientrato, ovviamente, in squadra in questa stagione. Castillejo, però, sta faticando a trovare ritmo, condizione, e, soprattutto, il rendimento del passato campionato.

È sempre stato titolare nelle 6 gare del Diavolo in Europa League, tra turni preliminari e fase a gironi ma, in Serie A, Castillejo è scivolato nelle retrovie delle gerarchie di Pioli, il quale, spesso, gli preferisce il belga Alexis Saelemaekers. In 7 gare, una sola da titolare per il numero 7 del Milan e soli 120′ sul terreno di gioco. Un po’ troppo poco.

Castillejo può lasciare il Milan, dunque, a gennaio? Secondo quanto spiegato da ‘AS’, in realtà, i rossoneri, e Pioli su tutti, sperano di recuperare il miglior Castillejo alla causa del Diavolo in questa stagione. Anche perché la volontà del biondo esterno offensivo, come già aveva sottolineato nello scorso mese di maggio, è quella di restare al Milan il più a lungo possibile. CALCIOMERCATO MILAN, CONTATTI IN CORSO PER THURAM >>>