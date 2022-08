Serie A, due del Milan nella squadra della settimana di WhoScored

Ci sono due calciatori del Milan di Stefano Pioli nel 'Serie A Team of the Week' di WhoScored. Voti alla mano, tra i migliori del primo turno

Daniele Triolo

Il primo turno della Serie A 2022-2023 è andato in archivio e il Milan di Stefano Pioli ha fatto il suo dovere, battendo in casa per 4-2 l'Udinese con reti di Theo Hernández (su calcio di rigore), Ante Rebić (doppietta) e Brahim Díaz.

Milan, ottimo esordio a 'San Siro' contro i friulani

Il Milan, quindi, si è preparato bene per la sfida, molto importante, che l'attende nella seconda giornata dell'attuale edizione del massimo campionato: domenica 21 agosto, alle ore 20:45, il Diavolo sarà di scena al 'Gewiss Stadium' di Bergamo contro l'Atalanta.

Intanto 'WhoScored.com', popolare sito web di calcio e statistiche, ha diramato il 'Serie A Team of the week', ovvero la squadra ideale della settimana di campionato, basandosi sulla media-voto riportata dai singoli giocatori sulla loro piattaforma in relazione alla prima giornata.

Come si evince dal post pubblicato da 'WS' sui social, sono due i giocatori rossoneri che figurano nella Top 11 della settimana in Serie A. Si tratta del terzino destro Davide Calabria, media-voto 8, che ha fornito l'assist per la seconda rete del Diavolo contro l'Udinese e del centrocampista offensivo Brahim Díaz, media-voto 7,9. Per l'andaluso, un gol e un assist per Rebić.

Vediamo, dunque, insieme, la formazione della settimana in Serie A secondo 'WhoScored', schierata con il più classico modulo, il 4-4-2: Falcone (Lecce); Calabria (Milan), Bianchetti (Cremonese), Becão (Udinese), Biraghi (Fiorentina); Lozano (Napoli), Brahim Díaz (Milan), Cristante (Roma), Kvaratskhelia (Napoli); Vlahović (Juventus), Jović (Fiorentina).