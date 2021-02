Serie A, Balbo: “Questo turno è favorevole al Milan, ma…” / News

Serie A, turno favorevole al Milan?

Abel Balbo, ex attaccante della Roma, ha parlato di questa giornata di Serie A. Un turno che dovrebbe favorire il Milan. Occhio però alle sue ultime parole rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport': "E' un turno che sulla carta è favorevole al Milan, ma sappiamo che nel campionato italiano tutte le partite sono difficili soprattutto in questa stagione. Il Milan ovviamente parte favorito contro il Crotone".