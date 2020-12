Serie A, Adani: “Nessuno merita il primo posto come il Milan” / News

Serie A, Milan primo con merito

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lele Adani, commentatore di ‘Sky Sport’, ha elogiato la grinta e la voglia del Milan nel match contro la Lazio. I rossoneri meritano il primo posto in classifica? L’opinione in diretta ‘Twitch’ sulla ‘Bobo Tv’: “Il Milan ha grande meriti. Gioca con Ibrahimovic e vince, gioca senza Ibrahimovic cambiando modulo e vince. L’altra sera ho guardato l’ultimo quarto d’ora della partita con la Lazio e ho visto una squadra che voleva vincere la partita a tutti i costi. Prima del gol di testa di Theo ha creato altre occasioni importanti. Hanno attaccato come assassini e volevano mantenere il primo posto. Non c’è un’altra squadra in Italia che merita questa posizione come la merita il Milan“. Mercato Milan – Gol al Diavolo come Hauge, interessa per l’attacco. VAI ALLA NOTIZIA >>>