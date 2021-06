Serie A, accordo vicino Sky-Dazn per la distribuzione nei locali pubblici

Svolta vicina per un accordo tra le emittenti Sky e Dazn per la trasmissione della Serie A negli esercizi commerciali. Le ultime

La nota piattaforma di streaming Dazn si è aggiudicata i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. Ma sembra esserci in vista una novità in tempi brevi. Secondo quanto riferisce 'Il Sole 24 Ore' è vicina l'intesa con Sky per la trasmissione delle dirette del campionato nei locali pubblici. Ecco i dettagli: "La negoziazione è ancora in corso, ma sembra prendere forma un accordo tra la piattaforma Ott e la media company di casa Comcast sulla gestione di hotel, bar, pub e ristoranti. Dazn vicina all'accordo con Sky per la distribuzione della Serie A in circa 40-60 mila esercizi commerciali". Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: novità su Tonali, Yazici e non solo