Un movimento a liberare lo spazio al centro dell'area di rigore e un'indicazione rivolta al compagno di squadra. C'è anche lo zampino di Gonçalo Ramos nell'azione che ha stappato Genoa-Milan. A evidenziare la giocata dell'attaccante portoghese è stato l'ex centravanti Aldo Serena attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, sottolineando un lavoro senza palla che ha facilitato l'inserimento decisivo di Alphadjo Cisse, prima del raddoppio firmato da Christian Pulisic.

Milan, l'analisi di Serena sul movimento di Ramos

"Sempre a proposito di attaccanti: Ramos è sempre fra quelli che corrono di più e pressano di più. Sottolineo (non avendolo fatto nessuno) che sul goal di Cisse lui continua la corsa verso la porta per lasciare lo spazio, lo indica anche. Giocatore intelligente".

La partita di Ramos contro il Genoa

Tiri: 1

1 Assist: 1

1 Passaggi riusciti/tentati: 11/18

11/18 Tocchi: 34

34 Dribbling riusciti/tentati: 1/4

1/4 Duelli vinti/ingaggiati: 5/15

si è soffermato sul taglio in avanti effettuato da, utile per, liberare la traccia centrale e suggerire a Rabiot il passaggio versoEcco qualche statistica interessante che spiega la prestazione diin(dati 'Sofascore'):

La prova dell'ex Paris Saint-Germain non è stata entusiasmante, ma questa volta gli va dato atto di aver partecipato attivamente ad entrambe le reti.

Un avvio di stagione tra alti e bassi

Prelevato in estate dal Paris Saint-Germain perpiù bonus,è arrivato alcon grandissime aspettative. Non è mai facile giocare con il peso di essere stato pagato così tanto. Nelle prime 10 uscite stagionali, il centravanti portoghese ha messo insiemenumeri discreti, arricchiti dal. Il bottino dell'ex Benfica, tuttavia, è ancora troppo basso, soprattutto in virtù del cospicuo investimento estivo. Per permettere alla squadra di essere davvero competitiva, il classe 2001 dovrà alzare i giri del motore ein Italia e in Europa.