L'analisi di Aldo Serena sul movimento di Gonçalo Ramos che ha sbloccato Genoa-Milan e sul rendimento dell'attaccante
Cosa frena il Milan? Dalla gestione di Amorim a un dubbio su Ramos
Un movimento a liberare lo spazio al centro dell'area di rigore e un'indicazione rivolta al compagno di squadra. C'è anche lo zampino di Gonçalo Ramos nell'azione che ha stappato Genoa-Milan. A evidenziare la giocata dell'attaccante portoghese è stato l'ex centravanti Aldo Serena attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, sottolineando un lavoro senza palla che ha facilitato l'inserimento decisivo di Alphadjo Cisse, prima del raddoppio firmato da Christian Pulisic.
Milan, l'analisi di Serena sul movimento di RamosSerena si è soffermato sul taglio in avanti effettuato da Ramos, utile per trascinare con sé due difensori del Genoa, liberare la traccia centrale e suggerire a Rabiot il passaggio verso Cisse.
"Sempre a proposito di attaccanti: Ramos è sempre fra quelli che corrono di più e pressano di più. Sottolineo (non avendolo fatto nessuno) che sul goal di Cisse lui continua la corsa verso la porta per lasciare lo spazio, lo indica anche. Giocatore intelligente".
La partita di Ramos contro il GenoaEcco qualche statistica interessante che spiega la prestazione di Ramos in Genoa-Milan (dati 'Sofascore'):
- Tiri: 1
- Assist: 1
- Passaggi riusciti/tentati: 11/18
- Tocchi: 34
- Dribbling riusciti/tentati: 1/4
- Duelli vinti/ingaggiati: 5/15
La prova dell'ex Paris Saint-Germain non è stata entusiasmante, ma questa volta gli va dato atto di aver partecipato attivamente ad entrambe le reti.
Un avvio di stagione tra alti e bassiPrelevato in estate dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus, Ramos è arrivato al Milan con grandissime aspettative. Non è mai facile giocare con il peso di essere stato pagato così tanto. Nelle prime 10 uscite stagionali, il centravanti portoghese ha messo insieme 3 gol e 2 assist: numeri discreti, arricchiti dal prezioso lavoro in fase di pressione e gestione palla. Il bottino dell'ex Benfica, tuttavia, è ancora troppo basso, soprattutto in virtù del cospicuo investimento estivo. Per permettere alla squadra di essere davvero competitiva, il classe 2001 dovrà alzare i giri del motore e risolvere le partite più ostiche con i suoi gol, in Italia e in Europa.
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