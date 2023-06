Aliou Cissé, CT del Senegal, ha diramato la lista dei convocati per le gare contro il Benin e il Brasile, valide rispettivamente per le qualificazioni alla Coppa d'Africa e come amichevole. Presenti due 'italiani', il portiere del Como Alfred Gomis e il terzino del Milan Fodé Ballo-Touré. Di seguito l'elenco completo.