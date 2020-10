Sella non ha dubbi: “Occhio Roma, il Milan gioca il miglior calcio d’Italia”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ezio Sella, in passato vice allenatore giallorosso, ha parlato così del Milan, prossimo avversario della Roma in Serie A: “La Roma è più forte dell’anno passato – ha detto ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’ – ha preso giocatori di valore e può fare un campionato da protagonista. Domenica affronta il Milan, la formazione che gioca il miglior calcio d’Italia. I rossoneri hanno trovato calciatori che ora sono maturati tanto anche grazie a Pioli. Non ci sarà Mancini che è fondamentale per la Roma ma ci sono comunque difensori affidabilissimi per i giallorossi e anche il centrocampo è di grande aiuto”.

RITORNO DI FIAMMA PER MILENKOVIC? ECCO LA NOTIZIA >>>