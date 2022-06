Scudetto Milan, nuova maglia celebrativa online: “Succede solo a chi ci crede”

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha messo in vendita una nuova maglia per celebrare lo scudetto. La frase è diventata un tormentone

Sono trascorse tre settimane dalla conquista dello scudetto da parte del Milan , ma la gioia dei tifosi non vuole saperne di fermarsi. Le prime due maglie celebrative lanciate dal club rossonero sono immediatamente andate a ruba e le richieste non termineranno qui. Ecco perché è arrivata la decisione di lanciare un'altra maglia che evochi il dolce ricordo di un titolo conquistato dopo 11 anni.

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato l'uscita di una nuova maglia celebrativa, in cui campeggia la scritta 'Succede solo a chi ci crede'. Una frase pronunciata da Olivier Giroud in un'intervista che si è trasformata in un vero e proprio inno portafortuna. Attualmente è disponibile soltanto in pre-ordine.