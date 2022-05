Scudetto, la Lega Serie A si organizza: premiazione pronta al Mapei e San Siro

La Lega Serie A, in vista dell'ultima giornata di campionato, si organizza per la festa scudetto: pronta premiazione per Milan o Inter

Renato Panno

La 38^ e ultima giornata di Serie A sarà rovente in ottica scudetto. Le vittorie di ieri di Milan e Inter hanno posticipato l'appuntamento al titolo proprio allo scadere del campionato. Ai rossoneri basterà un pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre l'Inter deve vincere in casa contro la Sampdoria e sperare in uno scivolone rossonero. L'ultima volta che lo scudetto si assegnò all'ultima giornata risale a dodici anni fa, con protagoniste l'Inter di José Mourinho e la Roma di Claudio Ranieri. Come noto furono i nerazzurri ad avere la meglio, nella stagione che consegnò il famoso 'Triplete'.

In quell'occasione la Lega Serie A si era organizzata preparando una duplice coppa, presente a Siena (dove andò in scena l'Inter) e a Verona (dove la Roma affrontò il Chievo). Stando a quanto riportato da 'Calcio e Finanza' lo stesso succederà quest'anno, con la premiazione che verrà preparata sia al 'Mapei Stadium' che a 'San Siro'. Il Presidente Lorenzo Casini si troverà nel posto in cui le probabilità di successo sono maggiori (dunque al Mapei), mentre l’amministratore Luigi De Siervo sarà presente a 'San Siro' per la partita dell’Inter. Le Top News di oggi sul Milan: indizio Renato Sanches, parla Junior Messias e calciomercato

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI