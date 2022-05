Scudetto, De Grandis: “Sarebbe una vittoria meritata per il Milan”

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato ancora una volta della lotta scudetto tra Milan e Inter, che si chiuderà domenica

Ecco cosa ha detto: "Vittoria meritata del Milan? A questo punto, sì. Ero meno convinto che lo potesse vincere il Milan, perché pensavo che l'Inter fosse più forte. Poi il Milan è uscito ed è cresciuto in consapevolezza, ha sbagliato meno. Non so se il Milan sia più forte dell'Inter, ma in caso di vittoria avrebbe meritato".