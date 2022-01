Scomparso Gianni Di Marzio, l’annuncio del figlio Gianluca sui social

È venuto a mancare Gianni Di Marzio, ex allenatore anche in Serie A e padre di Gianluca, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato

È venuto a mancare, all'età di 82 anni (li aveva compiuti lo scorso 8 gennaio), Gianni Di Marzio , ex allenatore anche in Serie A e padre di Gianluca Di Marzio , giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato . Ne ha dato l'annuncio lo stesso Gianluca con un post pubblicato sui propri account social ufficiali.

"E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego (Maradona, n.d.r.). Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai". Il Napoli, società per la quale Di Marzio aveva lavorato dal 1977 al 1979, ha espresso, sempre via social, il proprio cordoglio.