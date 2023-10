Scommesse, Corona: “Alle 14 un nuovo nome. Gioca nella Roma”

Continuano le notizie per quanto riguardo il caso scommesse. Dopo i nomi di Fagioli, Tonali e Zaniolo, ci potrebbero essere altri calciatori della Serie A coinvolti nel caso. Il primo a far venire a galla la questione, è stato l'ex paparazzo Fabrizio Corona. Tramite il sito dillingernews e su una storia Instagram, Corona ha di nuovo parlato: "Dopo Fagioli, Tonali e Zanioli alle 14 un nuovo nome. Gioca nella Roma". Non serve che attendere le ulteriori novità sulla questione.