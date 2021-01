Scaroni: “Milan protagonista sul mercato. Speriamo bene” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Scaroni

MILAN NEWS – Giornata importante quella di oggi per quanto concerne la Serie A. Paolo Dal Pino è stato confermato come presidente della Lega, mentre Paolo Scaroni presidente del Milan, insieme a Percassi (Atalanta), Giulini (Cagliari) e Setti (Verona), sono stati eletti come consiglieri.

Scaroni, al termine dell’Assemblea, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com: “Assemblea lunga, ma è andato tutto bene. Polemica sulla scelta del presidente? Le cose sono sempre un po’ complicate ma è andato tutto a posto. Milan protagonista sul mercato? Quello sì, speriamo bene“. Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>