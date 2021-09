Sassuolo-Torino 0-1, prima da titolare per Pobega: sostituito al 77′

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al Torino, ha giocato da titolare per la prima volta con la maglia granata

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al Torino, ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la maglia granata. Nel match contro il Sassuolo vinto per 1-0, il classe 1999 ha giocato per 77 minuti prima di lasciare il posto a Rolando Mandragora. Sei minuti dopo quest'ultimo ha servito l'assist decisivo per il gol di Marko Pjaca, che ha interrotto un digiuno che durava da dicembre 2020.