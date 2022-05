Sassuolo-Milan, Leao vs Berardi e non solo: ecco i duelli principali / News

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato i duelli principali che riguardano la partita contro il Sassuolo, valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A

"Novanta minuti che saranno un concentrato di emozioni, tensioni e difficoltà. L'ultimo ostacolo da superare per lo Scudetto è il temibile Sassuolo, formazione dal grande potenziale offensivo e che ha ritrovato il successo domenica scorsa contro il Bologna. La partita del Mapei Stadium avrà addosso gli occhi di tutta Italia e si deciderà in molte zone del campo. Andiamo dunque a sviscerare quelli che potranno essere i duelli più interessanti tra i 22 giocatori in campo.

GIANLUCA SCAMACCA v OLIVIER GIROUD

Sassuolo e Milan sono due delle tre squadre ad aver effettuato più tiri nel girone di ritorno, pertanto viene naturale partire dai due arieti. Il romano classe 1999 sta vivendo la stagione della consacrazione con 16 gol, che rendono il 2021/22 la sua prima annata in doppia cifra. Scamacca, in rete all'andata, potrebbe inoltre diventare il primo italiano Under 25 a superare quota 16 reti in un singolo campionato dal 2017. Giroud invece è a caccia della doppia cifra stagionale in A: sarebbe il più anziano a riuscirci nella sua prima stagione in Italia, superando Cristiano Ronaldo. L'ex Chelsea, che nel girone di ritorno ha firmato tre successi in trasferta memorabili (Inter, Napoli e Lazio), potrebbe diventare il terzo francese in doppia cifra nella storia del Milan dopo Papin e Ménez.

GIAN MARCO FERRARI v FIKAYO TOMORI

Non solo fase offensiva, però. Sassuolo e Milan sono due squadre in grado di incidere positivamente anche in difesa, e in una partita dove il pareggio avrebbe valore fondamentale per i rossoneri questo è un aspetto da non sottovalutare. Ferrari, alla sua quarta stagione con il Sassuolo, guida i neroverdi per respinte difensive e tiri respinti oltre a essere uno dei migliori in Serie A per numero di passaggi (2203, 4°). C'è tanto di Tomori, invece, nell'eccellente rendimento difensivo del Milan (solo due reti subite nelle ultime 10 partite di campionato): il difensore inglese è il miglior rossonero per passaggi, contrasti, respinte difensive, tiri respinti e palloni intercettati. Dati che acquisiscono maggior valore dal momento che parliamo di una difesa che ha incassato soltanto 9 gol nell'intero girone di ritorno. Occhio anche alla pericolosità di Ferrari e Tomori sulle palle inattive, dato che il Sassuolo è la squadra ad aver subito più gol in campionato in questa voce statistica". Milan, il nuovo bomber arriva dal Chelsea? Le ultime news di mercato >>>

