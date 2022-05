Sassuolo-Milan, comunicato rossonero: “Tifosi senza biglietto, non partite”

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha invitato i tifosi rossoneri sprovvisti di biglietto a non partire per Reggio Emilia per la gara contro il Sassuolo

Renato Panno

"Domenica sera, 22 maggio 2022, il Milan tornerà in campo per l'ultima giornata di Serie A per affrontare in trasferta il Sassuolo, con calcio d'inizio al MAPEI Stadium alle 18.00.

Come accaduto per le ultime trasferte contro Lazio e Verona, saranno tantissimi i sostenitori rossoneri che riempiranno lo stadio di Reggio Emilia, ed è per questo motivo che AC Milan desidera ricordare ai tifosi sprovvisti di biglietto di non mettersi in viaggio e di non presentarsi senza titolo d'accesso al MAPEI Stadium". Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

