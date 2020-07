Sassuolo-Milan 1-2, la moviola: rigore ok, giusto il rosso a Bourabia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dalle pagine del Corriere dello Sport ecco la moviola della gara di Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan. Secondo il quotidiano romano buona la gestione della gara da parte del direttore di gara Luca Pairetto. Giusta la concessione del calcio di rigore in favore dei neroverdi per il tocco di mano di Calhanoglu rivisto con l’ausilio del Var. Nei minuti di recupero del primo tempo giusto il rosso a Bourabia per doppio giallo: l’intervento da dietro su Rebic è da ammonizione. Corretta la gestione dei cartellini, forse generosa quella data a Bennacer.

