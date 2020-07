Sassuolo-Milan 1-1: Caputo pareggia dal dischetto

ULTIME NOTIZIE SASSUOLO NEWS – Francesco ‘Ciccio’ Caputo, al 42′, ha pareggiato i conti in Sassuolo-Milan su calcio di rigore. Penalty assegnato dall’arbitro Luca Pairetto di Torino, con l’ausilio del V.A.R, per un fallo di mano di Hakan Çalhanoglu. Gol numero 19 in campionato per lui, con una forte conclusione a mezza altezza che non ha lasciato scampo a Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, alla 200^ presenza in rossonero, spiazzandolo inesorabilmente. Sassuolo-Milan 1-1. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DEL MATCH TRA I NEROVERDI E I ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

