Sanremo, Mihajlovic: “Fiorello stonato, io meglio di Ibra come cantante”

Sanremo, l’esperienza di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic, alla vigilia di Napoli-Bologna, ha parlato dell'esperienza a Sanremo in compagnia dell'amico Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni in conferenza stampa: "Per me è stato bello, un onore andare a Sanremo. Ho cantato per prendere in giro i miei amici cantanti serbi, visto che io non canto ma a differenza loro posso vantarmi di aver cantato a Sanremo. Mi sono divertito molto, e penso si sia visto. Io meglio di Ibra come cantante? Io ho fatto un disco nel '90, 44 giri e non ero cantante. Ah sono 45 giri? Beh da noi ne hanno tolto uno perché siamo poveri. L'altra sera ero più preoccupato per Fiore, visto che è stonato. Avevo paura ci rovinasse la canzone".