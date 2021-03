Sanremo, Ibrahimovic promosso come showman | News

Ibrahimovic, la sua serata a Sanremo

La prima serata di Sanremo è andata, ed è dunque tempo dei primi bilanci. Sotto gli occhi dei riflettori ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che per la prima volta viene giudicato al di fuori del campo di gioco.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic è stato promosso. Le gag con Amadeus hanno funzionato e lo svedese ha dimostrato di saper indossare i panni dello showman. La sorpresa della serata stata è anche l'attrice Matilda De Angelis, a cui Zlatan ha chiesto consigli per una possibile carriera d'attore. Futuro nel cinema per Ibrahimovic? Con lui non si può mai sapere.