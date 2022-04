San Siro, avvertite nuove vibrazioni: non previste chiusure dello stadio

San Siro torna a tremare. Nel corso di Inter-Roma sono state accusate alcune vibrazioni, ma non sono previste chiusure dello stadio al momento

La conferma è arrivata dal Comune di Milano, che ha spiegato che la situazione verrà monitorata al meglio nelle prossime settimane. Sempre stando al noto quotidiano, fanno sapere Prefettura e Questura, al momento non sono previste chiusure di settori dello stadio, ma non è detto che se il fenomeno dovesse peggiorare nelle prossime partite, si possa arrivare a chiudere alcune aree dello stadio per ragioni di sicurezza.