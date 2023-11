San Siro, distacchi di calcestruzzio: intervengono Milan e Inter

Milan e Inter, in questo momento, stanno anche pensando alla loro casa del futuro. I rossoneri potrebbero costruire il proprio stadio a San Donato. Sia il Diavolo che i nerazzrurri dovranno intervenire con urgenza per installare una rete di contenimento al terzo anello di San Siro, a seguito del distacco di alcuni pezzi di calcestruzzo. Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza la spesa totale sarà di 160mila euro più iva e sarà anticipata dai due club, per poi essere successivamente tolta dal canone di affitto che i club versano al Comune di Milano. Ecco la nota.