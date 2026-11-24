Il rendimento del Milan a San Siro racconta due storie completamente diverse tra Serie A ed Europa League. La squadra di Rúben Amorim ha costruito una parte importante del proprio cammino in campionato sfruttando il fattore campo, ma nelle notti europee il bilancio è decisamente meno positivo. Una curiosa contraddizione emersa anche dopo il largo successo per 5-1 contro il Frosinone.

In campionato, infatti, i rossoneri hanno conquistato 5 vittorie nelle prime 6 partite casalinghe, perdendo soltanto contro il Bologna (2-4), lo scorso 28 ottobre. Il successo contro il Frosinone ha ulteriormente consolidato questo rendimento, confermando la capacità della squadra di imporsi davanti al proprio pubblico.

In Serie A San Siro è un fortino

Il 5-1 rifilato al Frosinone rappresenta l'ultima conferma di un percorso interno decisamente positivo. Il Milan ha saputo trasformare San Siro in una risorsa importante per la propria classifica, raccogliendo 15 punti nelle prime 6 gare casalinghe: 5 vittorie e una sola sconfitta.

L'unico passo falso è arrivato contro il Bologna, in una partita terminata 2-4. Da quel momento i rossoneri hanno ritrovato il successo davanti ai propri tifosi, prima contro l'Inter e poi contro il Frosinone, quest'ultimo travolto con cinque reti.

In Europa League, invece, due sconfitte su due

La situazione cambia completamente quando si passa alla competizione europea. Nelle 2 partite di Europa League disputate a San Siro, il Milan ha infatti raccolto altrettante sconfitte, senza riuscire a segnare nemmeno una rete.

La prima è arrivata il 16 settembre contro il Benfica, vittorioso per 2-0 grazie alle reti di Dodi Lukébakio e Jakub Kamiński. Il secondo ko è arrivato il 5 novembre, quando il Ferencváros si è imposto con lo stesso risultato, condannando nuovamente i rossoneri davanti al proprio pubblico.

Due risultati identici, ma soprattutto un dato significativo: in Europa il Milan non è ancora riuscito a conquistare punti né a trovare la via del gol nelle gare casalinghe.

Due facce dello stesso San Siro

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Il contrasto è evidente. Da una parte c'è una squadra capace di vincere 5 delle prime 6 partite interne di Serie A, con 15 punti conquistati e una goleada come quella contro il Frosinone. Dall'altra, un Milan che in Europa League ha perso entrambe le sfide disputate davanti ai propri tifosi, subendo 4 reti e senza segnarne alcuna.San Siro, dunque, rappresenta una certezza in campionato, ma non ancora in campo europeo. Un rendimento da invertire per Amorim, che dovrà cercare di trasferire anche nelle notti internazionali la solidità e l'efficacia mostrate in Serie A.