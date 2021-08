Sampdoria-Milan, Pioli su Ibrahimovic: “Prossima settimana decisiva”

Domani c'è Sampdoria-Milan e Pioli in conferenza ha parlato anche di Ibrahimovic, che domani non ci sarà. Le sue parole.

Domani inizia il campionato rossonero con Sampdoria-Milan, prima giornata di Serie A, e oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, che si è soffermato anche sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese classe 1981 è infortunato dalla fine della scorsa stagione, ma è pronto a tornare in campo dopo la sosta. Pioli ha fatto il punto proprio su come sta andando il recupero di Ibra. Le sue parole: "Fisicamente sta sicuramente meglio. Non ha ancora iniziato con la squadra, la prossima settimana sarà molto importante. Se andrà come tutti ci auguriamo, poi nella sosta rientrerà con noi. Il suo ruolo è sempre quello del leader carismatico e tecnico. Un punto di riferimento importantissimo. Mentalmente sta benissimo e sa che può essere determinante. È motivato e non vediamo l'ora". Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.