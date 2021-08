Sampdoria-Milan, Pioli: “Molto contento di Giroud e Maignan”

Domani c'è Sampdoria-Milan e oggi Pioli ha parlato in conferenza stampa, concentrandosi anche sui nuovi arrivati. Le sue parole.

Domani inizia il campionato rossonero con Sampdoria-Milan e oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, come di consueto alla vigilia di un match. Il tecnico, oltre che della partita in sé, ha parlato anche dei nuovi acquisti milanisti. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono contento di chi è arrivato. Hanno tutti vinto, hanno esperienza ad alti livelli. Sanno cosa significa vincere. Sono professionisti e si sono inseriti bene. Un gruppo ancora più motivato. Hanno fatto il meglio per arrivare bene a domani. Sicuramente Giroud è un grande professionista, di alto livello e spessore. Un giocatore intelligente. Di quelli che fanno giocare bene. Sa come muoversi, sa cosa fare ed è disponibile. Si è inserito bene perché ha voglia di apprendere. Ci porterà tanta esperienza. Dipende dalla singola partita attacco a due o no. Abbiamo fatto amichevoli di alto livello, forse tranne l'ultima. Erano squadre avanti rispetto a noi. Giroud può giocare benissimo con due punte, con il trequartista o con attaccanti esterni. Siamo in continuo sviluppo. Ho ringraziato tutti i giocatori che ci hanno aiutato l'anno scorso. Ora è una nuova stagione. Di Mike sono contentissimo. È curioso e a volte diffidente. Vuole capire, perché a volte proponiamo cose diverse. Sono molto contento. È molto, molto forte e ci darà il suo contributo".