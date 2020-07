Sampdoria-Milan 0-3: Calhanoglu crea, Ibrahimovic fa doppietta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Devastante contropiede del Diavolo in campo aperto. Hakan Calhanoglu, reduce da un gol personale appena segnato grazie ad un assist di Zlatan Ibrahimovic, ricambia il favore ed inventa per lo svedese che, in area di rigore, trafigge inesorabilmente il portiere della Sampdoria per il terzo gol rossonero, il suo secondo personale. Sampdoria-Milan 0-3. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DEL MATCH TRA BLUCERCHIATI E ROSSONERI >>>

