Sampdoria-Milan 0-2: assist di Ibrahimovic, gol di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, in apertura di ripresa, ha segnato lo 0-2 del Diavolo in Sampdoria-Milan: sulla sponda aerea di Zlatan Ibrahimović, il turco si è inserito in area di rigore blucerchiata e, approfittando di uno scivolone di Colley, ha battuto il portiere della Sampdoria con un bel destro sotto la traversa. L’arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli lo aveva prima annullato, vedendo una trattenuta di Calhanoglu sul diretto avversario; poi, però, avendolo rivisto al V.A.R., ha convalidato giustamente la rete del numero 10 del Diavolo. Si tratta del suo 9° gol in questo campionato, record per Calhanoglu da quando è in Italia. Sampdoria-Milan 0-2. SEGUI QUI IL SECONDO TEMPO DEL MATCH TRA BLUCERCHIATI E ROSSONERI >>>

