Samokhvalov morto in casa, Lokomotiv Mosca: “Cause da accertare”

ULTIME NEWS – Lutto nel mondo del calcio. Morto Innokentiy Samokhvalov, 22 anni, difensore della Lokomotiv Mosca. Il calciatore stava svolgendo una sessione d’allenamento individuale in casa. La triste dipartita è stata annunciata dallo stesso club russo, parlando anche del motivo del decesso.

“Innokentiy si e’ sentito male in una sessione individuale a domicilio. Le circostanze che hanno provocato la sua morte devono ancora essere accertate. Kesha era una persona gentile e disponibile, una buona amica. Siamo scioccati dall’accaduto ed esprimiamo le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”. Il calciatore lascia la moglie e un figlio. Le cause, come detto, sono ancora da accertare. Qualcuno parla di coronavirus, ma non v’è certezza, dunque non resta che aspettare ulteriori news dall’autopsia.