Salisburgo, Wober: “Volevo il Milan dalla prima fascia”

Il sorteggio di Champions League non ha sorriso al Salisburgo di Maximilian Wober, difensore austriaco classe 1998: è finito nel girone del Milan, che però a quanto pare era un obiettivo di Wober, le cui parole sono state riportate dal Salisburgo sulle proprie pagine social: "Questo pareggio mi sta molto bene, anche perché volevo il Milan dalla prima fascia. È una società assolutamente tradizionale con grandi attaccanti, come Ibrahimovic per esempio. Il nostro obiettivo deve essere quello di trascorrere di nuovo l'inverno a livello europeo, proprio come abbiamo fatto l'ultima volta. Penso che possiamo solo sorprendere in questo gruppo, ma lo abbiamo dimostrato in passato". Ecco com'è andato il sorteggio di Champions League per il Milan: clicca qui >>>