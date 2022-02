Salernitana-Milan, Pioli: “Con la giusta mentalità possiamo vincere sempre”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Salernitana-Milan che si giocherà domani. Ecco alcune delle sue parole.

Domani si giocherà Salernitana-Milan, ventiseiesima giornata, e oggi Stefano Pioli ha parlato, come di consueto, in conferenza stampa. L'allenatore rossonero ha affrontato tantissime tematiche, ma è tornato anche e soprattutto sul cambio di mentalità della squadra nelle ultime tre partite, vinte tutte in modo diverso: di rimonta, di dominio e di gestione. Ecco le parole di Pioli sull'importanza di avere la testa giusta: ""Ogni partita ha una lettura particolare. Abbiamo capito che se stiamo nella partita, anche mentalmente e nei momenti difficili, abbiamo le carte in regola per vincerle. È una consapevolezza che bisogna avere, sapendo che le partite vanno affrontate con consapevolezza. Nei miei giocatori vedo positività e fiducia. Concentrazione per le nostre situazioni ed è la cosa importante. Sappiamo benissimo che la stagione è lunga e che dobbiamo spingere al massimo. Noi pensiamo di fare il massimo per vincere la prossima partita. È il nostro unico pensiero. Una partita alla volta, vogliamo cercare di vincerle tutte per migliorare la classifica dell'anno scorso. Bisogna vincere tante partite, non è importante con chi, ma pensiamo a domani". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>