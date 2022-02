Salernitana-Milan, Pioli: “C’è differenza tra Kessie e Brahim Diaz”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa di Kessie e Brahim Diaz alla vigilia di Salernitana-Milan, ecco le sue parole.

Domani ci sarà Salernitana-Milan, ventiseiesima giornata, e oggi Stefano Pioli ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Ci si interroga su chi sarà il trequartista di domani sera: se Franck Kessie, ivoriano classe 1996, o Brahim Diaz, spagnolo classe 1999. Pioli ha provato a spiegare in base a cosa decide tra i due, senza ovviamente svelare la scelta di domani. Ecco tutte le parole del Mister a riguardo: "Sono due giocatori diversi. In primis c'è la condizione fisica dei giocatori. Poi le caratteristiche per interpretare al meglio la partita. Andrò sulle nostre valutazioni per schierare una squadra con energie e compatta". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>