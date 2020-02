Saelemaekers: “Riconoscente all’Anderlecht: sempre onesti con me”

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il Milan ha presentato ufficialmente in conferenza stampa il giovane Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht.

Interrogato dai giornalisti presenti sulla sua esperienza nella fila della compagine biancomalva, Saelemaekers ha dichiarato: “Nell’Anderlecht si privilegiano i giovani. Ho potuto beneficiare di una formazione eccellente e sono riconoscente al mio club. È importante anche l’aspetto psicologico”. E poi ancora, in merito il suo trasferimento in rossonero: “Nessuna pressione, sono stati sempre onesti con me. Adesso sono qui ed è stata una mia decisione. L’Anderlecht ha detto che sarebbe potuta essere una buona soluzione”. Per le dichiarazioni integrali di Saelemaekers, continua a leggere >>>

