Saelemaekers: “Mi trovo bene con Bennacer e con chi parla francese”

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il Milan ha presentato ufficialmente in conferenza stampa il giovane Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht.

Interrogato dai giornalisti presenti sui compagni con qui si trova meglio in questi suoi primi giorni in maglia rossonera, Saelemaekers ha sottolineato: “Mi trovo bene con Ismael Bennacer, anche con tutti gli altri che parlano francese. Cercherò di imparare l’italiano il prima possibile”. Per le dichiarazioni integrali di Saelemaekers, continua a leggere >>>

