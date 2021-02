Saelemaekers: “Io il Forrest Gump del Milan, mi sacrifico per la squadra”

Milan, Saelemaekers come Forrest Gump

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha parlato della sua voglia di sacrificarsi per il bene del Milan. Poi sul paragone con Forrest Gump risponde così ai microfoni di 'Tuttosport': "Io come Forrest Gump?"Mi è piaciuto tantissimo e anche io sento che devo sempre correre. Specialmente quando sono in una grande squadra come il Milan: in mezzo a tanti campioni, per essere degno di stare con loro, tanto per cominciare devo correre sempre, sacrificando la mia prestazione, se serve, per il bene della squadra".