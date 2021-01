Sabatini: “Se il Milan fosse sempre al completo lotterebbe per lo scudetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato così dei rossoneri e della lotta Scudetto: “Cosa manca al Milan? Il Milan deve recuperare Ibra, poi sono più tranquilli tutti gli altri. Detto che tra Rebic e Hauge non c’è paragone, che Saelemaekers è meglio di Castillejo, che la coppia Bennacer-Kessiè è una spanna superiore a Tonali-Krunic. Fosse al completo per le prossime 22 partite il Milan può vincere lo scudetto, gli togli 3-4 giocatori per volta va già bene se arriva nelle prime quattro”.

