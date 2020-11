Sabatini: “Milan? La squadra perfetta non esiste” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Sabatini

MILAN NEWS – Il giornalista Sandro Sabatini, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del momento del Milan dopo la sconfitta in Europa League contro il Lille.

"Milan? La squadra perfetta che vince sempre non esiste. Contro il Lille sono arrivati tre schiaffi, ma nella normalità il Milan non è una squadra che le partite le vince tutte ma nemmeno una squadra che perde sempre in casa 3-0. Donnarumma? In carriera ha fatto decine di errori ma centinaia di grandi parate con cui ha salvato il Milan".