Sabatini: “Ibrahimovic? Ecco perchè lascerà il Milan”

NEWS MILAN – Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo futuro che sembra essere lontano dal Milan: “Milan? Gazidis non mi ispira tanta stima e Ibrahimovic voleva fare qualcosa di bello – dice Sabatini -. A Ibra non piace che l’anno prossimo non ci sarà più né Boban né Maldini“. Intanto ecco la priorità del Milan in difesa, continua a leggere >>>

