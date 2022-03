Ronaldinho spiazza tutti: “Il migliore al Mondo oggi è lui”

Ronaldinho, ex giocatore del Milan, che è entrato nella Hall of Fame del calcio, ha esaltato un campione in difficoltà. Ecco chi è

Salvatore Cantone

Ronaldinho entra nella Hall of Fame. L'ex giocatore di Barcellona e Milan ha avuto questo importante riconoscimento da parte della Fifa, che di fatto regala "l'immortalità" a diversi campioni della storia del calcio. Ci sono ad esempio anche Roberto Carlos, Raul, Fabio Cannavaro, il tecnico Pia Sundhage e appunto Ronaldinho, che ha incantato i tifosi con le sue giocate.

Ronaldinho, che ha risposto a diverse domande dei giornalisti presenti, ha parlato anche di Lionel Messi. L'argentino sta vivendo una stagione difficile al Psg: "Mi pare assurdo discutere Messi – ha detto il brasiliano – è vero, non sta vivendo un buon momento ma sono sicuro che tornerà molto presto a vincere trofei e continuerà ad essere considerato il migliore calciatore al mondo. In realtà non ha mai smesso di esserlo, almeno per me".Mercato Milan, l'ultima idea di Maldini per l'esterno offensivo >>>

