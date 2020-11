Roma, svaligiata casa di Fonseca: che bottino!

ULTIME NOTIZIE ROMA NEWS – Brutta notizia per Paulo Fonseca, allenatore della Roma. Casa svaligiata nella giornata di venerdì: i malviventi sono riusciti ad avere un bottino molto ricco. Orologi e altri oggetti preziosi per un bottino complessivo di circa 100.000 euro.

Fortunatamente l’allenatore e la sua famiglia non erano in casa in quel momento. Venerdì infatti Fonseca si trovava al centro sportivo della Roma per la solita seduta all’idomani del match d’Europa League contro il CSKA, mentre moglie e figlio era fuori a far compere, secondo le ultime indiscrezioni. Sul luogo del furto è intervenuta addirittura la polizia scientifica, che non è stata in grado di rilevare impronte digitali o qualsiasi traccia attribuibili agli autori del furto.

