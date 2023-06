Roma, distanza per il rinnovo di El Shaarawy: il Milan rimane vigile

Tra i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane c'è stato anche quello di un giocatore che la maglia rossonera l'ha già vestita in passato, Stephan El Shaarawy. Per 'Il Faraone', ora in forza alla Roma, non c'è stata una vera e propria trattativa, ma il suo è un profilo che piace al Diavolo.