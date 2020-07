Roma, Perotti: “San Siro? Un campo di terza categoria argentina”

MILAN NEWS – Diego Perotti, esterno offensivo della Roma, ha criticato a Espn Redes le condizioni degli stadi italiani, soffermandosi in particolar modo sul terreno di gioco di San Siro. I giallorossi, infatti, hanno giocato domenica scorsa al Meazza in occasione della partita persa 2-0 contro i rossoneri.

"Infortuni? I campi sono un disastro, vai a giocare col Milan e con l'Inter e sembra il campo del Deportivo Moròn (terza serie argentina, ndr). – dice Perotti -. Non so se si tratta di una questione climatica o altro. In Spagna andavo a giocare con l'Almeria che era ultima e il campo era perfetto".