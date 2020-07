Roma, Pallotta conferma Fonseca: “Ha il mio supporto”

ULTIME NEWS – Il presidente della Roma James Pallotta da Twitter ha cinguettato circa un possibile divorzio dal tecnico portoghese Paulo Fonseca. “Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha il mio support. Forza Roma”, ha scritto l’imprenditore americano. Panchina puntellata dunque per l’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk che sembrava in bilico dopo le sconfitte contro Milan e Udinese.

