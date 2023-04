Roma, Mourinho perde due titolari per la sfida con il Milan | News

Il tecnico della Roma José Mourinho perde due titolari per la sfida contro il Milan, in programma sabato 29 aprile alle ore 18:00

Appena due giorni fa la Roma ha conquistato il pass per le semifinali di Europa League, dove affronterà il Bayer Leverkusen, grazie al rotondo successo contro il Feyenoord. José Mourinho, però, non ha ricevuto solamente notizie positive dalla sfida dello stadio 'Olimpico', dal momento in cui ha dovuto fare i conti con l'uscita dal campo per infortunio di due titolari come Chris Smalling e Georginio Wijnaldum.