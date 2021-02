Roma-Milan, Pioli su Rebic: “Sta bene, tornerà determinante”

Roma-Milan, le parole di Pioli su Rebic

Prima il problema al gomito, poi il Coronavirus, poi altri infortuni. La stagione di Ante Rebic non è stata, finora, di certo fortunata. Ora però il croato sembra aver ritrovato la migliore forma fisica e ha tutte le carte in regola per tornare brillante. Nelle ultime uscite, però, ha sbagliato tanto: passaggi imprecisi, poca freddezza sotto porta, scelte sbagliate. Questione mentale. Non è preoccupato però Stefano Pioli, che oggi in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan di lui ha detto: “Sta bene, solo che nelle ultime partite e a Belgrado è stato meno preciso ed efficace, ma sta bene. L’importante è che si faccia trovare al posto giusto, poi tornerà determinante”. Per tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa invece clicca qui >>>